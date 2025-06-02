Надежда Васильева: Программа «Герои земли Псковской» создана с целью помочь защитникам России начать новый путь

15:43, 02 июня 2025, ПАИ

Программа «Герои земли Псковской» создана с целью помочь защитникам России начать новый путь – «путь служения во благо своей земли в мирной жизни», заявила член общественного совета, руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Она также отметила, что в дальнейшем планируется выстраивать кадровые траектории в соответствии с теми направлениями, в которых хотят себя видеть участники специальной военной операции.

Более 50 ветеранов и участников СВО уже прошли отбор и дошли до финального этапа – личных собеседований. 1 июля станет известен окончательный список участников, который утвердит общественный совет.

Окончательный список участников обучения определят в четырёх модулях: «Государственное управление», «Экономика», «Финансы» и «Современные стратегии управления». Их будут реализовывать на базе Президентской академии РАНХиГС. Финалисты узнают об устройстве власти, получат навыки управления, познакомятся с основными нормативными документами, примут участие в мероприятиях по развитию личности и командообразованию. В целом на обучение в рамках программы отведено 504 академических часа. А главная цель самой программы «Герои земли Псковской» – подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для дальнейшего трудоустройства в органах госвласти и местного самоуправления.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.