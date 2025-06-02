Заявки на участие в летней археологической экспедиции могут подать псковичи до 22 июня

15:47, 02 июня 2025, ПАИ

С 19 июля по 3 августа псковичи могут принять участие в экспедиции, которая пройдёт недалеко от Старого Изборска в деревне Турок Печорского района. Цель работ в новом полевом сезоне – определение границы курганно-жальничного могильника, уточняется в телеграм-канале «Псковская археология».

Заявки можно подавать до 22 июня.

«У вас есть уникальная возможность прикоснуться к истории, стать частью настоящих археологических раскопок, провести лето необычно и найти друзей и впечатления на всю жизнь. Мы ищем активных, ответственных и увлечённых людей, готовых к жизни в полевых условиях и командной работе», – уточнили организаторы экспедиции.

Участники экспедиции, а их будет примерно 20 человек, побывают на раскопках средневекового могильника, на экскурсиях по историческим местам и лекциях специалистов. Жить предстоит в палаточном лагере, питаться в полевой кухне.

Желающие отправиться на раскопки могут заполнить анкету в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте», которую затем нужно отправить на почту kriskosovec@gmail.com.