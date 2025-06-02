Подарки из Псковской области прибыли в Генический район

16:43, 02 июня 2025, ПАИ

В Генический муниципальный округ Херсонской области прибыли подарки для детей, находящихся под опекой в семьях, сообщается в телеграм-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

Воспитанники пяти организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Псковской области приняли участие в душевной акции: они своими руками изготовили уникальные подарки для сверстников. Каждый подарок уникален: ребята создали изделия из глины, вязаные игрушки, игрушки из дерева и мягкие игрушки. Кроме того, в посылки добавили разнообразные сухофрукты.

Все подарки были переданы в ГКУ Херсонской области «Управление труда и социальной защиты Генического муниципального округа», откуда их передадут адресатам – детям, нуждающимся в поддержке и внимании.