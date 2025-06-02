Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подарки из Псковской области прибыли в Генический район

В Генический муниципальный округ Херсонской области прибыли подарки для детей, находящихся под опекой в семьях, сообщается в телеграм-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

Фото из телеграм-канала «Шефская помощь. Херсонская область»

Воспитанники пяти организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Псковской области приняли участие в душевной акции: они своими руками изготовили уникальные подарки для сверстников. Каждый подарок уникален: ребята создали изделия из глины, вязаные игрушки, игрушки из дерева и мягкие игрушки. Кроме того, в посылки добавили разнообразные сухофрукты.

Фото из телеграм-канала «Шефская помощь. Херсонская область»

Все подарки были переданы в ГКУ Херсонской области «Управление труда и социальной защиты Генического муниципального округа», откуда их передадут адресатам – детям, нуждающимся в поддержке и внимании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Совместные учения провели «ЛизаАлерт» и силовики в Пскове
02 июня 2025

Елена Шацкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
02 июня 2025

Сильная ли конкурентная среда в сфере изучения английского, рассказала эксперт
02 июня 2025

Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу
02 июня 2025

Образовательные возможности ПсковГУ презентовали в семи городах Индии
02 июня 2025

Борьбу с борщевиком и реконструкцию сельских бань обсудил экономический комитет Собрания
02 июня 2025

Об оставшихся дорожных работах на улице Генерала Маргелова в Пскове рассказал Борис Елкин
02 июня 2025

Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...