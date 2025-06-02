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Общество

Об оставшихся дорожных работах на улице Генерала Маргелова в Пскове рассказал Борис Елкин

На улице Генерала Маргелова в Пскове уложен нижний слой асфальта, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Завершён важный этап ремонта. Однако хочу подчеркнуть, что это лишь часть всех запланированных работ», - уточнил Борис Елкин.

Ещё предстоит уложить финальный слой покрытия с заменой железобетонных плит, обустроить пешеходные зоны и автобусные остановки.

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