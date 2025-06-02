Совместные учения провели «ЛизаАлерт» и силовики в Пскове

19:40, 02 июня 2025, ПАИ

Масштабные совместные учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и представителей Главного управления МЧС России по Псковской и Новгородской областям, СК России, МВД России, добровольцев, Национального центра помощи и ВСКС прошли на минувшей неделе в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По одной из легенд, 68-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся. По заявке началась информационная работа, на месте был развёрнут оперативный штаб, собраны и распределены по задачам поисковые группы.

Сотрудники чрезвычайного ведомства координировали поисковые работы в штабе. Важной частью учений стал обмен опытом поиска потерявшихся с воздуха при помощи беспилотных авиационных систем. Применение подобных технологий значительно помогает во время поисковых мероприятий, делает их более эффективными и позволяет быстрее обнаружить пострадавшего.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний пропал в Дно.