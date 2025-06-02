Более 70% составляет степень готовности экотехнопарка в Палкинском районе

00:48, 03 июня 2025, ПАИ

Степень готовности экотехнопарка в Палкинском районе составляет 72%. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна, в ходе рабочей встречи с представителями фракций регионального парламента.

Глава региона отметил, что экотехнопарк ввести в эксплуатацию планировалось раньше. Однако сроки сдвинулись из-за необходимости перепроектировать объект. «Появилась острая необходимость заменить импортное оборудование на отечественные аналоги», – сказал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что с Министерством природных ресурсов и экологии России переподписано соглашение. «Нас услышали, согласились, до конца года мы должны объект вести и, соответственно, всё для этого будем делать», – добавил губернатор.