Великие Луки: весна разочарований. Системные сбои в управлении обнажили серьезные проблемы городской администрации

11:32, 04 июня 2025, ПАИ

Весна 2025 года стала периодом серьезных испытаний для жителей Великих Лук, выявив критические недостатки в работе городской администрации. Преждевременное отключение отопления, проблемы с коммунальным хозяйством, экологические риски создали комплекс проблем, которые потребовали вмешательства губернатора области и региональной прокуратуры. Анализ событий весеннего периода демонстрирует системные недостатки в планировании, исполнении муниципальных функций и готовности администрации нести ответственность за принимаемые решения.

Отопительный кризис: когда экономия превалирует над заботой о людях

Наиболее резонансным событием весны стало преждевременное завершение отопительного сезона 21 апреля, которое вызвало шквал жалоб от жителей города. Администрация Великих Лук формально руководствовалась требованием о пяти днях со среднесуточной температурой выше восьми градусов, однако игнорировала реальные погодные условия и потребности населения.

Ситуация приобрела особую остроту, вмешаться пришлось губернатору Михаилу Ведерникову. По словам главы региона, с конца апреля он получал огромное количество жалоб на преждевременное прекращение подачи тепла, а неоднократные рекомендации руководству города «прекратить издевательства над жителями» были не услышаны. Особенно показательной стала реакция администрации на кризис: вместо оперативного решения проблемы городские власти переложили ответственность на директора городского МП «Тепловые сети», в отношении которого было возбуждено административное дело и наложен штраф.

Благодаря вмешательству областного правительства и прокуратуры удалось возобновить отопление в социальных объектах 9 мая. Однако отопление в жилом фонде так и не было восстановлено, что заставило областную прокуратуру подать иск в суд о принудительной подаче тепла в квартиры. Этот прецедент свидетельствует о критическом уровне своего рода конфликта между интересами населения и административными решениями городских властей.

Словно вдогонку, с 23 по 26 мая во всем городе отключили горячую воду: тогда, когда жители еще не до конца оправились от проблем с выключенным отоплением.

Коммунальный коллапс: от экологических рисков до бытовых неудобств

Проблемы с отоплением стали лишь вершиной айсберга коммунальных неурядиц. Весенний период выявил серьезные недостатки в организации городского хозяйства, которые создали угрозу здоровью населения и комфорту проживания. Тревожным, и не в первый раз, сигналом стала ситуация с дорожной пылью.

Накопление дорожной пыли и песка вдоль оживленных улиц вызвало серьезную экологическую проблему. Прямой статистики о том, стали ли пылевые бури в Великих Луках причиной обострения аллергических заболеваний у горожан, нет. Однако это медицинский факт: высокое содержание пыли в воздухе ведет к обострению многих заболеваний.

Статистика жалоб подтверждает устойчивость проблем: состояние коммунального хозяйства остается главной причиной недовольства жителей. Топ обращений горожан в прошлом году и в этом фактически не изменился. Великолучане недовольны состоянием городских дорог и тротуаров, проблемы с отоплением, протечками, канализацией, авариями – постоянно находится на верхний строчках этого антирейтинга, на третьем месте - мусорные свалки, грязь во дворах.

Повторяющиеся из года в год, из месяца в месяц темы жалоб указывают на хронический характер проблем, требующих системного подхода городскими властями к их решению.

«Успехи» на фоне неудач: контраст в приоритетах

На фоне коммунальных и инфраструктурных проблем особенно контрастно выглядят успехи в организации массовых мероприятий. Весенняя ярмарка «Весна-2025» стала рекордной по количеству участников - производителей со всей Псковской области, отчитывались городские власти.

Успех ярмарки свидетельствует о наличии у администрации организационных ресурсов и возможностей для проведения качественных мероприятий. Однако этот контраст поднимает вопросы о приоритетах городского управления: почему ресурсы и внимание, достаточные для организации масштабного мероприятия, не могут быть мобилизованы для решения базовых коммунальных проблем, затрагивающих повседневную жизнь всех горожан.

Тут самое время вспомнить, что во время отопительного кризиса в апреле-мае в пабликах великолукских начальников преобладали сугубо праздничные посты и фото. Понятно, что и 9 Мая, другие исторические и культурные события важны. Но когда им уделяется 90% внимания, возникают закономерные вопросы: как быть с подсветкой других, менее праздничных сфер жизни?

***



Весна 2025 года стала серьезным испытанием для системы муниципального управления Великих Лук, выявив критические недостатки в планировании, исполнении и контроле городских функций. Отопительный кризис, экологические риски, коммунальные проблемы и инфраструктурные сбои создали комплекс проблем, потребовавший вмешательства правоохранительных органов.

Особую тревогу вызывает как будто бы желание городской администрации перекладывать ответственность на подчиненных структуры вместо принятия оперативных решений в интересах населения. Игнорирование массовых жалоб жителей свидетельствует о серьезных проблемах в системе обратной связи между властью и обществом.

Неспособность оперативно решать базовые коммунальные проблемы указывает на необходимость пересмотра приоритетов городского управления. Жители Великих Лук имеют право на качественные коммунальные услуги и комфортную городскую среду независимо от сезона и погодных условий. Решение накопившихся проблем, в первую очередь, это не вопрос финансовых ресурсов, а вызовы, связанные с изменением подходов к планированию, повышения ответственности руководства города. И, пожалуй, восприимчивости к конструктивной критике.