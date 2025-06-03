В Псковской области разберутся с задержкой подъёмных молодым педагогам
В Псковской области разберутся с задержкой подъёмных выплат для молодых педагогических работников, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Представитель партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский отметил конструктивную работу с региональными комитетами по образованию и социальной защите, но вместе с тем сообщил, что в его адрес поступают сигналы о задержке выплат молодым педагогам.
«Разберёмся, спасибо за информацию», – отметил губернатор.
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