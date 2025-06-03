В Псковской области разберутся с задержкой подъёмных молодым педагогам

09:47, 03 июня 2025, ПАИ

В Псковской области разберутся с задержкой подъёмных выплат для молодых педагогических работников, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Представитель партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский отметил конструктивную работу с региональными комитетами по образованию и социальной защите, но вместе с тем сообщил, что в его адрес поступают сигналы о задержке выплат молодым педагогам.

«Разберёмся, спасибо за информацию», – отметил губернатор.