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Общество

В Псковской области разберутся с задержкой подъёмных молодым педагогам

В Псковской области разберутся с задержкой подъёмных выплат для молодых педагогических работников, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Представитель партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский отметил конструктивную работу с региональными комитетами по образованию и социальной защите, но вместе с тем сообщил, что в его адрес поступают сигналы о задержке выплат молодым педагогам.

«Разберёмся, спасибо за информацию», – отметил губернатор.

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