Псковский губернатор: Мы сохранили тенденцию к снижению дефицита медкадров

11:25, 03 июня 2025, ПАИ

Финансирование здравоохранения в Псковской области в 2024 году составило 8,9 млрд рублей, из которых почти 600 млн рублей направили на закупку оборудования. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Особенно важно, что мы сохранили тенденцию к снижению дефицита медицинских кадров. В этой части хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты. Положительная динамика в сфере обеспечения медицинскими кадрами – это результат действия нашей региональной программы, разработанной при вашем активном участии», – сказал глава региона.

По этой программе для поддержки медицинских работников предоставили девять служебных квартир, компенсации за найм жилья получили 100 медиков, а семи врачам оказали помощь в выплате ипотеки.

Благодаря реализуемым мерам поддержки в 2024 году впервые трудоустроили 95 врачей и 128 средних медработников, подчеркнул Михаил Ведерников. Дефицит кадров в регионе на 1 января 2024 года составлял 305 врачей и 426 средних медработников, на 1 января 2025 года – 289 врачей и 258 средних медицинских работников, уточнил глава региона.