Надежда Васильева станет гостьей программы «Оглавление»

10:49, 03 июня 2025, ПАИ

Руководитель Псковского регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 3 июня, в 14:00.

Накануне филиал фонда отметил двухлетие своей работы в регионе. Как псковским сотрудникам фонда «Защитники Отечества» удаётся быть одними из лучших в стране? Как меняется структура обращений в фонд? Какие законодательные инициативы удалось продвинуть благодаря региональному филиалу и какие ещё предстоит отстаивать? Помогает ли сотрудникам фонда в работе эмоциональная включённость и «свои истории»?

Об этом с главой филиала фонда «Защитники Отечества» поговорит ведущий Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».