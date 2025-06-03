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Общество

Надежда Васильева станет гостьей программы «Оглавление»

Руководитель Псковского регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 3 июня, в 14:00.

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

Накануне филиал фонда отметил двухлетие своей работы в регионе. Как псковским сотрудникам фонда «Защитники Отечества» удаётся быть одними из лучших в стране? Как меняется структура обращений в фонд? Какие законодательные инициативы удалось продвинуть благодаря региональному филиалу и какие ещё предстоит отстаивать? Помогает ли сотрудникам фонда в работе эмоциональная включённость и «свои истории»?

Об этом с главой филиала фонда «Защитники Отечества» поговорит ведущий Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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