Псковская область лидирует в СЗФО по освоению средств национальных проектов

11:24, 03 июня 2025, ПАИ

По эффективности использования средств нацпроектов, то есть, по их кассовому освоению Псковская область все 6 лет стабильно улучшала свои показатели. В прошлом году это были рекордные 99,78% - второй результат по Северо-Западу, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Конкретно в прошлом году на региональные проекты было направлено 12,6 млрд рублей. «Мы уступили только Санкт-Петербургу, у которого 100%», - заметил Михаил Ведерников.

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«По эффективности использования средств, то есть, по кассовому освоению Псковская область все шесть лет стабильно улучшала свои показатели. В прошлом году это были рекордные 99,78%. Это второй результат по Северо-Западу. Мы уступили только Санкт-Петербургу, у которого 100%», - уточнил губернатор.

В прошлом году на региональные проекты было направлено 12,6 млрд. В частности, по нацпроекту «Демография» модернизированы 27 отделений занятости, трудоустроено 3200 человек. Почти 1400 многодетных семей получили выплаты. Проведено 222 цикла ЭКО.

Капитально отремонтированы дома культуры и две школы искусств, создана модельная библиотека, оборудован музей, создан виртуальный концертный зал.

По нацпроекту «Здравоохранение» выполнено 116 вылетов санитарной авиации, приобретено 2357 единиц оборудования, включая МРТ, построено 27 ФАПов и амбулатория, отремонтировано 25 медучреждений.

В сфере туризма создано 174 гостиничных номера, обустроен туристический центр Пскова.

Кроме того, благоустроено 39 общественных и одна дворовая территория, реализован проект-победитель всероссийского конкурса - парк «Лукоморье» в Пушкинских Горах за 80 млн рублей.

Приведено в нормативное состояние более 210 км дорог и восемь мостов. «Объём дорожного фонда в прошлом году обновил рекорд и составил 13,9 млрд рублей», - отметил Михаил Ведерников.

По нацпроекту «Образование» открыты семь «Точек роста», три технопарка «Кванториум», «IT-куб», создано 420 мест дополнительного образования, отремонтированы шесть спортзалов, создана цифровая среда в 33 учреждениях.