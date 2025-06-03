Причины смещения сроков готовности шести объектов в сфере образования назвал Михаил Ведерников

11:32, 03 июня 2025, ПАИ

Причины смещения сроков готовности шести объектов в сфере образования назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Что касается развития инфраструктуры – срок сдачи шести объектов сдвинулся вправо. Причин достаточно много, но основные – это удорожание строительства, необходимость корректировки проектно-сметной документации и поиск недостающих ресурсов. Факторы объективные. С этим согласны и на федеральном уровне, поэтому сроки были официально перенесены», - пояснил губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что в 2024 году финансирование сферы образования в регионе достигло 17,4 млрд рублей. «Все ключевые результаты были достигнуты», - подчеркнул глава региона.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на результатах ЕГЭ-2024. «По результатам госэкзамена 38 учащихся набрали 100 баллов, а пять школьников показали результат в 200 баллов. Это лучший результат в регионе за весь период проведения ЕГЭ. И, конечно, это напрямую свидетельствует о росте эффективности сферы образования», - констатировал губернатор.