Псковская область перевыполнила план строительства жилья
361,7 тысячи квадратных метров жилья ввели в Псковской области в 2024 году. Это на 18 % выше планового показателя, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.
В регионе также внедрили информационную систему управления проектами, а также государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Обе системы существенно повышают прозрачность сферы строительства, подчеркнул глава региона.
В рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ» в Пскове началась реконструкция котельной № 9 с заменой трёх существующих газомазутных котлов, также сообщил губернатор.
Помимо этого, на благоустройство 40 общественных и дворовых территорий в Псковской области направили почти 300 млн рублей, добавил он.
Кроме того, в регионе реализуются проекты победителей всероссийского конкурса: один завершён в Пушкинских Горах, остальные реализуются в Изборске, Гдове и Новосокольниках, уточнил Михаил Ведерников.
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