Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой

Доля населения с качественной питьевой водой в Псковской области в 2024 году составила 85,4 %. Это на 1,3 % больше, чем в 2023 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В рамках федерального проекта «Чистая вода», реализуемом в Псковской области, в 2024 году построили и реконструировали 12 объектов водоснабжения, включая станцию биохимической очистки в Великих Луках, модульные станции в деревнях Родина, Дубрава-1 и Дорожное, уточнил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Монтаж балок пролётного строения завершён на мосту через реку Полонка
03 июня 2025

Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 4 июня
03 июня 2025

Пункты пропуска будут работать на Международной встрече воздухоплавателей
03 июня 2025

Пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 7,5%
03 июня 2025

Более пяти тысяч жителей Псковской области в 2024 году получили устойчивую мобильную связь
03 июня 2025

Псковская область перевыполнила план строительства жилья
03 июня 2025

Более 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
03 июня 2025

Причины смещения сроков готовности шести объектов в сфере образования назвал Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...