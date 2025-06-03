Более 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой

11:33, 03 июня 2025, ПАИ

Доля населения с качественной питьевой водой в Псковской области в 2024 году составила 85,4 %. Это на 1,3 % больше, чем в 2023 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках федерального проекта «Чистая вода», реализуемом в Псковской области, в 2024 году построили и реконструировали 12 объектов водоснабжения, включая станцию биохимической очистки в Великих Луках, модульные станции в деревнях Родина, Дубрава-1 и Дорожное, уточнил Михаил Ведерников.