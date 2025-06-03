Главный результат в части энергетики назвал псковский губернатор

11:41, 03 июня 2025, ПАИ

Утверждение федеральной программы на 3,4 млрд рублей для модернизации сетей (2025–2027 годы) в Псковской области – это главный результат 2024 года в части энергетики. Почти треть этой суммы предназначена на приобретение спецтехники, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме этого, указанные средства планируется направить на техническое перевооружение, реконструкцию распределительных сетей и приобретение резервных источников снабжения электрической энергией, уточнил глава региона.

Помимо этого, в Псковской области увеличили темпы социальной догазификации. Если в 2023 году было 999 новых абонентов, то в прошлом году – более двух тысяч. В этом году планируется подключить 3,2 тысячи новых абонентов, заключил Михаил Ведерников.