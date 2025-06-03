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Общество

Более пяти тысяч жителей Псковской области в 2024 году получили устойчивую мобильную связь

Более пяти тысяч жителей Псковской области в прошлом году получили устойчивую мобильную связь. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Хорошие результаты достигнуты в сфере развития связи. Но мы их неоднократно предметно публично разбирали, поэтому отмечу только самые ключевые моменты. А именно: в начале 2024 года планировали установку 23 базовых станций, к декабрю цифра выросла до 55. В результате более 5 тысяч человек получили устойчивую связь», - уточнил губернатор.

Кроме того, реализован пилотный проект по подключению скоростного интернета через инициативу ТОСа. «Тут мы первые на Северо-Западе и вторые по России», - отметил Михаил Ведерников.

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