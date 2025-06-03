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Общество

О способах привлечения в Псковскую область новых кадров рассказал Михаил Ведерников

О способах привлечения в Псковскую область новых кадров рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год на сессии Псковского областного Собрания 3 июня.

Фото: ПАИ

По словам губернатора, прошлый год был отмечен большой работой в части обеспечения региона кадрами в ключевых сферах.

Начала работу региональная Корпоративная академия, которая курирует программы повышения квалификации госслужащих и областную кадровую программу для участников СВО «Герои земли Псковской».

В пилотном режиме заработала программа «Псковский гектар», которая будет использоваться как дополнительный фактор привлечения муниципальных служащих, врачей и учителей.

«Вместе с вами мы подготовили и согласовали программу «Земский муниципальный служащий», которая заработала в этом году. Уверен, что комплексный эффект от принятых решений существенно изменит ситуацию в сфере кадрового обеспечения наиболее дефицитных специальностей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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