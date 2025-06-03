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Общество

Пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 7,5%

Пассажиропоток псковского аэропорта по всем направлениям в 2024 году составил 163,5 тысячи пассажиров и увеличился по сравнению с 2023 годом на 7,5 %, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В 2024 году поставлен комплект оборудования для эвакуации воздушных судов, автоматизированная лента для погрузки / выгрузки багажа, две единицы комбинированной дорожной машины, два трапа, уточнил глава региона.

Сейчас региональные власти ждут документ от Росавиации на использование установленной курсо-глиссадной системы, добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, в прошлом году возобновили движение пригородных поездов в Белоруссию по упрощенной процедуре пограничного контроля. На станции Алёща поезда состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк и далее до любой точки Белоруссии, отметил губерантор.

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