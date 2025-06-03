Льгота по транспортному налогу для участников СВО продлена

13:59, 03 июня 2025, ПАИ

Изменения, позволяющие продлить действующие в регионе налоговые преференции, внесли в законодательство депутаты Псковского областного Собрания. В первую очередь речь идёт о льготе по транспортному налогу лицам, участвующим в 2025 году в специальной военной операции и выполнении специальных задач, а также их супругам на налоговый период 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

От уплаты транспортного налога на один автомобиль освобождаются военнослужащие-контрактники, мобилизованные граждане, военнослужащие Федеральной службы безопасности, сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Льготой по выбору могут воспользоваться либо сами участники СВО, либо их супруги. Суммы выпадающих доходов областного бюджета текущего года составят ориентировочно 14 млн рублей.

Напомним, нулевая ставка транспортного налога применяется за налоговые периоды, начиная с 2021 года.

Кроме того, в связи с пролонгацией до 2028 года региональной программы газификации Псковской области продлевается действие нормы, предусматривающей освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов газораспределительных систем, построенных в рамках реализации мероприятий этой программы.