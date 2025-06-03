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Общество

Борис Елкин: Результаты работы правительства Псковской области в 2024 году напрямую касаются города

Глава Пскова Борис Елкин, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова, отметил, что многие результаты работы правительства Псковской области в 2024 году напрямую касаются города.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Среди ярких примеров успешной совместной работы – создание технопарков «Кванториум» в школах № 20 и № 24, реконструкция культурных учреждений, таких как библиотека имени И. И. Василёва и центр «Родник» имени С. А. Золотцева, открытие современного молодёжного центра, преображение туристического центра Пскова, благоустройство общественных и дворовых территорий, а также передача жилья детям-сиротам», – перечислил Борис Елкин.

Он отметил, что несколько масштабных проектов продолжатся и в этом году: будут завершены реконструкция котельной № 9, строительство магистрального водопровода и прокладка теплотрассы.

«Искренне признателен Михаилу Юрьевичу Ведерникову за оказываемую поддержку нашему городу. Совместная работа приносит ощутимые плоды: Псков уверенно движется вперёд, демонстрируя заметные положительные изменения во всех сферах жизни псковичей», – заключил Борис Елкин.

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