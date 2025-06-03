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Общество

Социальная политика в Псковской области направлена на поддержку участников СВО и членов их семей – Надежда Васильева

Темы, озвученные сегодня в отчёте главой региона Михаилом Ведерниковым, имеют большое значение для всего общества, но особенное – для уязвимой его части – семей погибших участников спецоперации и демобилизованных участников СВО. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сказала глава Псковского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

«Улучшение социальной политики позволит поддержать семьи участников военных конфликтов, создать лучшие условия для воспитания детей и заботы о здоровье пожилых членов семей. Экономические реформы дадут возможность ветеранам получать достойную пенсию и дополнительные социальные выплаты», – отметила эксперт.

«Муниципальные преобразования улучшат качество местного самоуправления, обеспечивая эффективную реализацию льгот и компенсаций для тех, кто достойно и с самоотдачей служит стране. Повышение уровня жизни – важная мера, гарантирующая доступ к качественной медицине, комфортным условиям быта и трудозанятости для бывших военнослужащих. Эти шаги способствуют формированию уважения и благодарности общества к людям, прошедшим через испытания СВО», – обратила внимание Надежда Васильева.

Во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчёт был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.

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