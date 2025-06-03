Иван Белугин: Отчёт губернатора показывает, что Псковская область развивается последовательно

17:07, 03 июня 2025, ПАИ

Последовательное развитие Псковской области отметил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин по итогам отчёта губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в 2024 году. Об этом пишет газета «Восход».

Иван Белугин подчеркнул, что ежегодный отчёт губернатора представляет собой важный инструмент подведения итогов, позволяющий оценить эффективность работы региональной команды, определить решённые задачи и выявить направления, требующие дополнительных усилий. По его мнению, отчёт губернатора Михаила Ведерникова за 2024 год был убедительным, так как включал не только макроэкономические показатели, но и конкретные изменения, заметные на местах.

«Рост доходов областного бюджета – это основа для реализации всех запланированных программ, – сказал Иван Белугин. – Видно, что ресурсы направляются в приоритетные сферы. Например, инфраструктурные кредиты, о которых шла речь, – это не просто финансовые инструменты, а реальная возможность для муниципалитетов решить застарелые проблемы в ЖКХ, в том числе по модернизации котельных, водопроводов, тепловых сетей. Это особенно актуально для небольших поселений, где подобные вопросы копились годами».

«Сельское хозяйство в Псковской области в 2024 году показало впечатляющий рост. Мы все понимаем, насколько это важная отрасль для нашего региона. Рост производства, запуск новых перерабатывающих предприятий, создание индустриальных площадок – всё это открывает дополнительные возможности для занятости, а значит, для развития сёл и деревень», – пояснил глава округа.

Он обратил внимание на позитивные изменения в здравоохранении, указав, что привлечение почти сотни врачей и более ста специалистов среднего звена стало результатом целенаправленной политики. Иван Белугин выразил готовность местной власти содействовать созданию комфортных условий для молодых специалистов, чтобы они оставались работать на селе.

Он признал, что вызовов остаётся немало и предстоит большая работа, но отчёт губернатора демонстрирует последовательное развитие региона. Иван Белугин также отметил, что у региональной власти есть чёткое понимание задач, достаточные ресурсы и налаженное взаимодействие с муниципалитетами, что даёт основания для уверенности в дальнейшем прогрессе.

Напомним, во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчет был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.