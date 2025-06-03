В Пскове в историческом здании канатной фабрики откроется первый пятизвёздочный отель

17:01, 03 июня 2025, ПАИ

В Пскове в историческом здании канатной фабрики откроется первый пятизвёздочный отель «Квартал Мейера», сообщает телеграм-канал «Минэк туристический».



Фото: Минэк



Фото: Минэк



Фото: Минэк



Фото: Минэк



Фото: Минэк









«Вовлекаем объекты культурного наследия в туристический оборот благодаря программе льготного кредитования нацпроекта «Туризм», – уточнили в министерстве. – Это позволяет дать вторую жизнь таким зданиям, а также расширить перечень предложений и туруслуг, создать новые туристические магниты и увеличить число гостей».

Гостиничный комплекс «Квартал Мейера» – первый пятизвёздочный отель в Пскове. Здесь восстановили два исторических здания, создав целый квартал, центром которого стал отель на 55 номеров.

В мае проект представили замминистра Дмитрию Вахрукову во время его рабочей поездки в Псковскую область, а уже 4 июня его посетят блогеры и журналисты в рамках пресс-тура в регион.