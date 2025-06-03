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Общество

МЧС: За 10 лет в Псковской области не зафиксировано случаев гибели на водоёмах в детских лагерях

Ни одного случая гибели детей на водоёмах в оздоровительных лагерях не зафиксировано в Псковской области за последние десять лет. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

Фото: ПАИ

Инспекторы регулярно проводят профилактические занятия в детских оздоровительных учреждениях, школьных лагерях, детских садах и вузах.

Ни одного случая гибели детей на водных объектах в текущем году не допущено. «Хотелось бы, чтобы данная статистика такой и осталась в этом году. Обращаю внимание, прежде всего родителей, чтобы они понимали, что дети, конечно, тянутся к реке, начинают купаться в необорудованных местах. И это может быть очень опасно», – сказал Юрий Покатов.

Он отметил, что даже на официальных пляжах детям не рекомендуется купаться без присмотра родителей, так как они могут неправильно оценить свои силы или иметь противопоказания по здоровью.

Особое внимание уделяется новым видам активного отдыха – сапбордам, продолжил представитель ведомства. Несмотря на растущую популярность этого вида спорта среди подростков, важно понимать, что использование таких средств требует особой осторожности, не допускается выход на судовой ход на реке, предпредил Юрий Покатов.

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