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Общество

О снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России ​сообщили в Роспотребнадзоре

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в прошлом году была ниже среднемноголетней на 31,5 %, заявила руководитель Роспотребнадзор Анна Попова.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижается: за прошедший год по сравнению с 2023-м снизилась почти на 10 %. Заболеваемость прошлого года ниже среднемноголетней на 31,5 %», – процитировало главу ведомства агентство городских новостей «Москва».

Анна Попова добавила, что в прошлом году тестирование на ВИЧ прошло более 52 миллионов россиян.

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