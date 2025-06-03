О снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России ​сообщили в Роспотребнадзоре

21:39, 03 июня 2025, ПАИ

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в прошлом году была ниже среднемноголетней на 31,5 %, заявила руководитель Роспотребнадзор Анна Попова.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижается: за прошедший год по сравнению с 2023-м снизилась почти на 10 %. Заболеваемость прошлого года ниже среднемноголетней на 31,5 %», – процитировало главу ведомства агентство городских новостей «Москва».

Анна Попова добавила, что в прошлом году тестирование на ВИЧ прошло более 52 миллионов россиян.