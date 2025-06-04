Пушкинский заповедник открывает большую выставку в Подмосковье

09:30, 04 июня 2025, ПАИ

5 июня, в канун 226-го дня рождения А.С. Пушкина и Пушкинского дня России, Государственный музей-заповедник «Михайловское» открывает большую фондовую выставку в Чехове (Московская область). Экспозиция развёрнута в Музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» — бывшем имении Васильчиковых, экспозиция которого посвящена истории семейных и дружеских связей владельцев усадьбы с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Выставочный проект называется «Приют, сияньем муз одетый» — по строке из «Путешествия Онегина» (VIII глава романа в стихах «Евгений Онегин»). Экспозиция рассказывает о Тригорском — о доме, ставшем для ссыльного Пушкина почти родным, и о населяющих его людях, с такой любовью и сердечностью принявших поэта в свой круг.

Выставка из «Михайловского» подготовлена по материалам из разных фондовых коллекций Пушкинского Заповедника. Её составили более восьмидесяти музейных предметов. Музейная коллекция изобразительного искусства представлена 13 произведениями живописи и шестью графическими листами от середины прошлого века до 2017 года. Интересно иллюстрирован дворянский быт пушкинского времени — порядка пятидесяти предметов: от рукописных альбомы (наиболее ранний датирован 1817 годом), до женских бальных туфелек. Среди книжных образцов —сочинения Руссо (1793 года издания), Кревье («Римская история от основания Рима до битвы при Акциуме: то есть до конца Республики»; Париж, 1779), Шиллера (Штутгарт, 1837—1838), многое другое.

Выставка «Приют, сияньем муз одетый» будет работать в подмосковном Чехове до 12 ноября.