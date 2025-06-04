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Общество

Замглавы администрации Пскова станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 4 июня в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Алексей Саенко. Фото: ПАИ

Как формировался список объектов для голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» и насколько городские власти довольны предварительными результатами волеизъявления граждан? Какие работы идут сегодня на объектах инфраструктуры ЖКХ и на дорогах Пскова? Как администрация города оценивает уборку улиц? Нужно ли упростить смену УК жильцами дома? Что в этом году в городе будет сделано в сфере озеленения и будут ли в Пскове использовать дроны для борьбы с борщевиком?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

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