Вкусные открытия: топ-5 продуктов с фермерской ярмарки «От Абхазии до Камчатки»

09:11, 05 июня 2025, ПАИ

Путешествия – это не только возможность увидеть новые места, но и шанс познакомиться с культурой, историей и традициями других кухонь. С 5 по 15 июня в Пскове можно попробовать настоящие деликатесы от фермеров России и СНГ в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza.

В каждом регионе есть свои уникальные продукты, которые производят местные фермеры. Такие продукты отличаются высоким качеством и вкусом, так как их производят из натуральных ингредиентов и с любовью к своему делу.

1. Кавказский хамон четырёхлетней выдержки – это настоящий кулинарный шедевр, который покоряет своим неповторимым вкусом и ароматом. Этот деликатес представляет собой вяленое мясо, которое изготавливается из задних ног свиней особых пород. Хамон обладает насыщенным мясным вкусом с тонкими нотками ореха и фруктов. Его текстура нежная и слегка упругая, а аромат настолько выразительный, что способен мгновенно пробудить аппетит. Попробуйте хамон, и вы почувствуете, как каждый кусочек этого деликатеса раскрывает перед вами новые грани вкуса и аромата.

Идеально – как самостоятельная закуска к вину и крепким напиткам, на брускеттах в сочетании с творожным сыром и сладкой грушей, для тех, кто любит свежие вкусы, с ломтиком огурчика и тостом тёмного хлеба.

2. Адыгейский сыр – это мягкий сыр с приятным вкусом и нежной текстурой. Бывает классический, подкопчённый, запечённый с пряностями. Сыр изготавливают из цельного пастеризованного молока с добавлением специальной молочной сыворотки и соли. Этот сыр богат белками, кальцием и другими полезными веществами, которые способствуют укреплению костей и зубов, а также улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Адыгейский сыр станет отличным дополнением к вашему рациону, обогащая его не только вкусом, но и пользой.

Идеально для хачапури. Хачапури с адыгейским сыром – одно из самых вкусных блюд. Сыр хорош для приготовления бутербродов и брускетт, как самостоятельная закуска или ингредиент в салаты.

3. Абхазская бочковая аджика – это не просто приправа, это целая история в банке. В Абхазии её готовят по секретным семейным рецептам, передающимся из поколения в поколение. Вода, на которой делается закуска, играет важную роль, это чистейшая вода из горных источников. Аджика имеет яркий, насыщенный вкус и аромат, который мгновенно пробуждает аппетит. В составе аджики – только натуральные ингредиенты: свежий или сухой перец, ароматные травы и специи. И ни капли томата! Каждый компонент тщательно подобран, чтобы создать неповторимый букет вкусов. Попробуйте абхазскую аджику, и вы почувствуете всю страсть и теплоту этой удивительной страны.

Идеально подходит к мясным и овощным блюдам, и как дополнение, и как участник маринада, придавая им пикантность и остроту. Для ценителей острого – идеально на тосте хлеба к любому блюду вприкуску.

4. Алани – традиционная сладость Армении. По-другому алани ещё называют «Шарики здоровья». Представляют собой небольшие фруктово-ореховые начинки, завёрнутые в тонкую оболочку из спрессованных фруктов, например, абрикосов, инжира, граната, вишни, которые измельчают и формируют в тонкие пласты. Эти пласты затем используют для обёртывания начинки из этих же фруктов с разными миксами орехов и специй. Процесс приготовления алани требует терпения и аккуратности, так как важно сохранить целостность оболочки и не повредить её во время формирования сладости. После того как начинка завёрнута в оболочку, алани вялят на солнце или в специальных сушильных устройствах. Это придаёт им характерный вкус и текстуру.

Идеально с горячим чаем. Сладость имеет приятный фруктовый аромат и насыщенный вкус. Кроме того, алани могут храниться длительное время, сохраняя свои вкусовые качества, что позволяет наслаждаться ими в любое время года.

5. Дальневосточная копчёная чавыча – это настоящий деликатес, который порадует даже самых искушённых гурманов. Чавыча относится к семейству лососёвых и является одним из самых крупных представителей этого вида. Её мясо отличается насыщенным красным цветом и богатым вкусом, а также содержит множество полезных веществ.

Копчение придаёт чавыче особый аромат и вкус, которые невозможно повторить другими способами приготовления. В процессе копчения рыба обрабатывается дымом, что позволяет сохранить её сочность и нежность. При этом она приобретает характерный золотистый цвет и аппетитный запах. Вкус копчёной чавычи можно описать как насыщенный и богатый, с лёгкими дымными нотками.

Идеально подходит для приготовления закусок, тарталеток, брускетт, салатов и других блюд. Также копчёную чавычу можно подавать как самостоятельное блюдо, дополнив её свежими овощами и зеленью.

Все эти и огромное множество других фермерских деликатесов можно попробовать и приобрести на фермерской ярмарке «От Абхазии до Камчатки» только с 5 по 15 июня в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza. Дегустация бесплатно.

Приобретая такие продукты, вы помогаете фермерам продолжать своё дело и сохранять традиции производства.

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