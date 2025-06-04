Россиян предупредили об опасных последствиях кошачьих царапин

18:06, 04 июня 2025, ПАИ

О болезни кошачьих царапин напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболевание вызывает палочка бартонелла. Человек может заразиться при тесном контакте с кошкой. На месте укуса или царапины появляется красный узелок, затем опухают лимфоузлы, повышается температура. Как правило, люди полностью выздоравливают за один – четыре месяца, отметили в ведомстве. «Часто она проходит и без лечения. Однако у некоторых развиваются осложнения. Например, опухший лимфоузел может загноиться и вызвать инфекцию внутренних органов», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Прививки от этой болезни нет, поэтому рану необходимо обработать и при первых признаках осложнений обратиться к врачу.