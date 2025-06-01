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«Губернаторский дневник – 2025». Часть II

Победители акции «Губернаторский дневник» встретились сегодня, 4 июня, с главой Псковского региона Михаилом Ведерниковым. В первую очередь он выразил особую благодарность родителям отличников, а затем пообщался со школьниками.

Для победителей акции «Губернаторский дневник» также провели экскурсию по зданию правительства Псковской области и экскурсию в издательском доме «Медиацентр 60».

О том, как прошла встреча, – в фоторепортаже фотокорреспондента ПАИ Валерии Ковалёвой.

Фото: Валерия Ковалёва, 19:37, 04 июня 2025, ПАИ
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