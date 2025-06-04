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Политика

Наталья Мельникова встретилась в Совфеде с хоккеистом Александром Овечкиным

Российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал в Совете Федерации и пообщался со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова также поприветствовала спортсмена.

Фото со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

«Ещё раз поздравляю Александра с его впечатляющим достижением – установлением нового рекорда по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ! 897 шайб – это результат многолетней работы, таланта и преданности спорту, достойный восхищения и подражания», – сказала Наталья Мельникова.

Отметим, сегодня, 4 июня, в рамках правительственного часа, посвящённого реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, министр спорта Михаил Дегтярёв представил доклад, подчеркнув важность вовлечённости населения в спорт и необходимость повышения удовлетворённости качеством спортивной инфраструктуры.

Встреча посвящена созданию новых спортивных объектов, мерам поддержки детского спорта и развития спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов СВО, а также вопросам контроля за бюджетом и развития спортивной инфраструктуры в регионах.

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