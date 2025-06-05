Хозяев брошенных квартир ищут в Пскове

07:46, 05 июня 2025, ПАИ

Объекты бесхозяйного недвижимого имущества выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт о квартирах № 1, 2, 3, 4 и 6 в доме № 59 на улице Яна Райниса.

Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями этих объектов недвижимого имущества, могут предъявить свои права, обратившись в администрацию (улица Яна Фабрициуса, 6, телефоны: 29-19-28, 29-19-29, email: kumi@pskovadmin.ru).