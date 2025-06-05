Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Хозяев брошенных квартир ищут в Пскове

Объекты бесхозяйного недвижимого имущества выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт о квартирах № 1, 2, 3, 4 и 6 в доме № 59 на улице Яна Райниса.

Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями этих объектов недвижимого имущества, могут предъявить свои права, обратившись в администрацию (улица Яна Фабрициуса, 6, телефоны: 29-19-28, 29-19-29, email: kumi@pskovadmin.ru).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

Вкусные открытия: топ-5 продуктов с фермерской ярмарки «От Абхазии до Камчатки»
05 июня 2025

Схрон со снарядами нашла ФСБ в Псковской области
05 июня 2025

Наука, игра и знакомство: как стартовал первый заезд проекта «Истоки. Школа»
05 июня 2025

Две улицы частично закрыли в Пскове
05 июня 2025

Сажать огурцы советует сегодня народный календарь
05 июня 2025

День образования российской полиции отмечают 5 июня
05 июня 2025

День окружающей среды отмечают в мире
05 июня 2025

Третий трудовой семестр открыли студотряды Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...