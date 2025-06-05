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Общество

Псковичи назвали самое популярное летнее блюдо – опрос

Самым популярным летним блюдом у псковичей оказалась окрошка. Такие данные следуют по результатам опроса, проведённого с 22 апреля 5 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Окрошку назвали самым популярным летним блюдом 42 % респондентов, шашлык – 38 %, свекольник – 5 %. Остальные 15 % опрошенных назвали другие летние блюда: варёную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зелёные щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины – 39 % и 38 % голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли мужчины (43 % против 41 %). А вот свекольник жительницы Пскова выбирали чаще мужчин (9 % против 1 %), уточнили в пресс-службе.

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