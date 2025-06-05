Псковские спортсмены выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»

09:47, 05 июня 2025, ПАИ

Псковские футболисты из команды «Барс» стали победителями межрегионального турнира «Футбольный компас», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания прошли в Московской области со 2 по 4 июня. Об этом ПАИ сообщили родители победителей.



Фото: фото предоставлены родителями



Фото: фото предоставлены родителями



Фото: фото предоставлены родителями



Фото: фото предоставлены родителями



Фото: фото предоставлены родителями









Команда «Барс» 2014 года рождения дебютировала на этих соревнованиях.

Тренируют коллектив Немат Кабирзода и Иван Ершов.