Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские спортсмены выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»

Псковские футболисты из команды «Барс» стали победителями межрегионального турнира «Футбольный компас», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания прошли в Московской области со 2 по 4 июня. Об этом ПАИ сообщили родители победителей.

  • Псковские футболисты выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»
    Фото: фото предоставлены родителями
  • Псковские футболисты выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»
    Фото: фото предоставлены родителями
  • Псковские футболисты выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»
    Фото: фото предоставлены родителями
  • Псковские футболисты выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»
    Фото: фото предоставлены родителями
  • Псковские футболисты выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»
    Фото: фото предоставлены родителями

Команда «Барс» 2014 года рождения дебютировала на этих соревнованиях.

Тренируют коллектив Немат Кабирзода и Иван Ершов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

Псковские спортсмены выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»
04 июня 2025

Наталья Мельникова встретилась в Совфеде с хоккеистом Александром Овечкиным
04 июня 2025

Четверо псковичей выступят на Большой московской регате
04 июня 2025

На какой высоте проходят соревнования аэростатов, рассказал пилот
04 июня 2025

Аэронавт Валуев – о Международной встрече воздухоплавателей: Великие Луки держат марку
04 июня 2025

Как управлять воздушным шаром, объяснил великолукский пилот
04 июня 2025

Сколько стоит воздушный шар, рассказал аэронавт
04 июня 2025

Организация полётов для туристов: как можно улучшить Международную встречу воздухоплавателей
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...