Псковские спортсмены выиграли межрегиональный турнир «Футбольный компас»
Псковские футболисты из команды «Барс» стали победителями межрегионального турнира «Футбольный компас», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания прошли в Московской области со 2 по 4 июня. Об этом ПАИ сообщили родители победителей.
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Фото: фото предоставлены родителями
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Фото: фото предоставлены родителями
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Фото: фото предоставлены родителями
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Фото: фото предоставлены родителями
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Фото: фото предоставлены родителями
Команда «Барс» 2014 года рождения дебютировала на этих соревнованиях.
Тренируют коллектив Немат Кабирзода и Иван Ершов.
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