Пскович стал обладателем «Кубка Победы» по боксу и выиграл четыре миллиона рублей

10:26, 05 июня 2025, ПАИ

Пскович Артур Кулаков в составе команды «Ленинград» стал победителем всероссийских соревнований «Кубок Победы» по боксу. Суперфинал соревнований завершился вчера, 4 июня, в Оренбурге, передаёт корреспондент ПАИ.

Коллектив Кулакова в 1/4 финала выиграл у «Сибири», а в полуфинале взял верх над «Камой». Кулаков провёл два поединка – он выиграл у Иосифа Штрухецкого из Красноярска единогласным решением судей и уступил раздельным решением действующему чемпиону России Игорю Свиридченкову из Воронежа.

В суперфинале «Ленинград» встречался с «Тулой». Кулаков в своём поединке выиграл у чемпиона России 2016 года Сергея Собылинского из Белгорода и вывел свой коллектив вперёд. Счёт на тот момент стал 2:1 в пользу «Ленинграда». По итогам всех пяти боёв «Ленинград» взял верх – 3:2.

Команда «Ленинград» выиграла главный трофей и четыре миллиона рублей.

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