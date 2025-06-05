Русская матрёшка: мастер-классы провели для блогеров в Псковской области

В увлекательное путешествие по Псковской области отправилась команда Министерства экономического развития России, журналистов и блогеров. Она проехала на электромобилях из Москвы через памятные места Ржева до Псковской области.
Гости уже побывали в Пушкинских Горах и погуляли по Пскову, они посетили уютные рестораны, парки, отели и даже пообедали на улиточной ферме. Также для гостей провели мастер-классы по изготовлению браслета из кожи и росписи деревянной матрешки, которые прошли в Туристском информационном центре Псковской области 4 июня.
За мероприятием наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 10:26, 05 июня 2025, ПАИ
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