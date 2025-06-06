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«Герои земли Псковской»: о чём мечтает десантник после СВО

Михаил Каратыш – человек, чья жизнь неразрывно связана со службой Родине. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища, он посвятил армии более 20 лет, дослужившись до звания подполковника. После этого ушёл на заслуженную пенсию. Однако в 2022 году, когда страна оказалась в сложном положении, Михаил не остался в стороне. Его мобилизовали, и он встал на защиту Отечества вместе с боевыми товарищами в 1009-м мотострелковом полку.

Михаил Каратыш. Фото: ПАИ

Этот полк выполняет важные задачи в Луганской Народной Республике и Харьковской области. 12 марта 2024 года, во время обострения обстановки и попытки украинских сил сорвать выборы президента России, Михаил получил ранение в ходе масштабной провокации с попыткой пересечения границы.

После ранения начался сложный этап реабилитации. Благодаря поддержке псковского фонда «Защитники Отечества» Михаил проходил восстановление в Тюмени. Именно от фонда он узнал о программе «Герой земли Псковской» и решил принять в ней участие. После анкетирования он написал эссе и успешно прошёл собеседование, а теперь с нетерпением ждёт результатов отбора. Михаил мечтает устроиться в аппарат управления и внести свой вклад в совершенствование процессов цифровизации.

За годы службы он занимал командные должности разного уровня – от командира взвода до командира мотострелкового батальона тактической группы. Михаил убеждён, что полученные военные знания и опыт необходимо развивать и адаптировать к гражданской службе. «Гражданская служба отличается от военной, но требует специфических знаний и навыков, которые есть в любой профессии», – отмечает он.

Программа «Герои земли Псковской» включает обучение по модулям: государственное управление, экономика, финансы и современные стратегии управления. Обучение проходит на базе Президентской академии РАНХиГС и включает 504 академических часа. Финалисты программы получат глубокие знания об устройстве власти, навыки управления, познакомятся с нормативными документами и примут участие в мероприятиях по развитию личных и командных компетенций.

Главная цель программы – подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной власти и местного самоуправления.

История Михаила Каратыша – это пример мужества, преданности и стремления к новым вершинам. Его путь от военного офицера к будущему управленцу отражает важность поддержки защитников Отечества и их успешной интеграции в гражданскую жизнь.

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