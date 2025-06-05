В Псков приехала делегация из Китая

13:56, 05 июня 2025, ПАИ

Делегация из города-побратима Мяньяна (Китай) приехала в Псков, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина







«С радостью встречаем в Пскове дорогих гостей – официальную делегацию из нашего города-побратима Мяньяна во главе с заместителем мэра Хуан Бо. Это не просто рабочий визит, а тёплая встреча единомышленников, которых связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Оглядываясь на наш путь сотрудничества во время встречи, мы с особой теплотой вспомнили, как заместитель мэра Хуан Бо открывал выставку о Пскове в Мяньяне на фестивале «Цвет белой стены». А в ответ я лично открыл выставку о Мяньяне здесь, в Пскове. И теперь, опираясь на этот прочный фундамент, мы разрабатываем новые культурные проекты. Их цель – дать жителям наших стран возможность ещё ближе познакомиться с богатейшим наследием друг друга», – рассказал Борис Елкин.

Псков всегда был и остаётся открытым для диалога, подчеркнул он. «Уверен, что впереди нас ждёт ещё много интересных совместных проектов, которые принесут пользу жителям обоих городов!» – заключил глава Пскова.