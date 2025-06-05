7 и 8 июня в Пскове организуют дополнительные автобусы на кладбище

14:20, 05 июня 2025, ПАИ

7 и 8 июня в Пскове будут организованы дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина - Орлецы, сообщили ПАИ в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Дополнительные автобусы будут отправляться в промежуток с 9:10 до 14:34.



Время отправления от площади Ленина - 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:35, 14:14, 14:34.



Время отправления от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» - 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:05, 14:42, 15:02.



Также 7 и 8 июня автобус №9 по маршруту Вокзал - Подборовье будет заезжать на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43. Отправление от кладбища: 12:12, 13:20, 14:21.