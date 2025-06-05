В Великих Луках продолжается реконструкция моста через Лазавицу

16:11, 05 июня 2025, ПАИ

Реконструкция автомобильного моста на проспекте Гагарина через реку Лазавицу продолжается в Великих Луках, сообщает Luki News.

99 % финансирования на работы выделили из бюджета региона. Отметим, что один из двух мостов, которые пересекают реку на проспекте Гагарина, отремонтировали ранее.

Стоимость работ по контракту составляет 172,4 млн рублей, в 2025 году объём финансирования составляет более 62 млн рублей, отметили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Общая протяжённость объекта – 24,1 погонного метра. Уже выполнены работы по возведению опор, монтажу пролётных строений, устройству системы водоотведения.

В этом году ведутся работы по устройству мостового полотна. Уже произвели устройство выравнивающего слоя из бетона на железобетонной плите, сделали гидроизоляцию. Ведутся работы по устройству защитного бетонного слоя. Кроме того, производится заливка переходной плиты, устройство бордюрного камня, заключён договор на устройство освещения (с учётом переноса опор).

В перечень работ также входит устройство двух остановочных и посадочных площадок, освещения.