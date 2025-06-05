«Пушкинский диктант» написали в ПсковГУ

18:56, 05 июня 2025, ПАИ

Международная просветительская акция «Пушкинский диктант» прошла офлайн в ПсковГУ сегодня, 5 июня. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского форума учителей русского языка и литературы, сообщили в пресс-службе вуза.

Открыла встречу председатель координационного совета АССУЛ Людмила Дудова.

«Пушкин был на фронте», – так говорят очевидцы, которые воевали. Имя Александра Пушкина было написано на орудиях, на снарядах. В небе сражался истребитель «Александр Пушкин». Учёные ездили на фронт и читали лекции о Пушкине, а артисты читали отрывки из «Медного всадника», «Полтавы». Тогда все средства шли на фронт, и бумаги не было. Но за годы войны было выпущено четыре миллиона экземпляров произведений Александра Сергеевича, – отметила Людмила Дудова. – Был такой интересный случай, когда томик стихов поэта спас одного солдата: тот был ранен, а пуля застряла в книге на стихотворении «Талисман», – сказала Людмила Дудова.

По словам организаторов, они не смогли пройти мимо таких удивительных историй. И поэтому решили, что диктант в этом году будет посвящён теме «Пушкин и война».

Работа форума продолжится завтра. В числе мероприятий выступление профессора кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илоны Мотеюнайте на тему «Пушкин в школе и на улице».

По словам организаторов, диктант традиционно проходит в двух форматах – офлайн и онлайн. Ссылки для регистрации будут открыты до 5 июня 2025 года (включительно): forms.yandex.ru/u/683588fc84227c3d65dbda7e. Задания онлайн-диктанта будут открыты 6 июня в 00:00 по московскому времени.