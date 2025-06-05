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LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии стартовал в «Михайловском»

LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры) начался в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Первым событием праздника стало торжественное открытие выставки «Вослед Пушкину» во Всероссийском музее А. С. Пушкина на Мойке, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

«Символично, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры открываются выставкой, которая напрямую связана с искусством книги и – шире – с искусством слова», – подчеркнула в своём выступлении на церемонии открытия выставки главный хранитель музейных предметов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Дарья Плотникова.

Она отметила, что Всероссийский музей Пушкина, давний партнёр музея-заповедника, выполнил лучшую подборку картин из своего собрания. Творческие работы связаны с произведениями, созданными Александром Пушкиным в Михайловском.

«Это «Борис Годунов» в блистательных гравюрах Владимира Фаворского. Это «Граф Нулин» – изумительная, искрящаяся поэма в работах Ксении Клементьевой. И конечно, центральные главы романа «Евгений Онегин» – они, в частности, представлены жемчужинами из коллекции Всероссийского музея Пушкина. Именно так можно по праву назвать две работы, первая из которых принадлежит кисти русского импрессиониста Константина Коровина, а вторая – одному из основателей объединения «Мир искусства» Константину Сомову», – добавила Дарья Плотникова.

В свою очередь, директор «Михайловского» Георгий Василевич, обращаясь к собравшимся в выставочном зале, отметил, что художники читают Александра Пушкина всякий раз по-новому, по-разному: «Вглядываясь в работы, написанные в разное время, понимаешь: сколько будет мастеров-художников, столько будет и представлений о великих произведениях Пушкина, об их смыслах, о словах поэта».

Напомним, что экспозиция «Вослед Пушкину» развёрнута в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

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