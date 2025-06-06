Михаил Ведерников дал интервью ведущей проекта «Мы живы» на Первом канале
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал интервью ведущей проекта «Мы живы» на Первом канале Марьяне Наумовой. Об этом он сообщил в своё телеграм-канале.
«Поговорили о мерах поддержки ветеранов СВО и помощи бойцам на передовой, о ратной истории Псковской земли и её географических особенностях, о работе нашего филиала фонда «Защитники Отечества» и закалённом псковском характере поговорили», – поделился губернатор.
Также Михаил Ведерников отдельно рассказал о том, как проходит отбор участников региональной программы «Герои земли Псковской» и в каких сферах деятельности смогут найти себя ветераны после успешной переподготовки.
Напомним, Михаил Ведерников возглавил общественный совет программы «Герои земли Псковской». В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.
Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.
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