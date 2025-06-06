Михаил Ведерников дал интервью ведущей проекта «Мы живы» на Первом канале

08:52, 06 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал интервью ведущей проекта «Мы живы» на Первом канале Марьяне Наумовой. Об этом он сообщил в своё телеграм-канале.

«Поговорили о мерах поддержки ветеранов СВО и помощи бойцам на передовой, о ратной истории Псковской земли и её географических особенностях, о работе нашего филиала фонда «Защитники Отечества» и закалённом псковском характере поговорили», – поделился губернатор.

Также Михаил Ведерников отдельно рассказал о том, как проходит отбор участников региональной программы «Герои земли Псковской» и в каких сферах деятельности смогут найти себя ветераны после успешной переподготовки.

Напомним, Михаил Ведерников возглавил общественный совет программы «Герои земли Псковской». В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.