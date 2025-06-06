Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Это день проявления милосердия, заботы о ближних, стремления к внутреннему очищению», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников пожелал, чтобы праздник принёс благополучие, здоровье и гармонию, а каждый день был полон добра, достатка и любви.

«Желаю вам помощи Всевышнего, мира и согласия!» – заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2025

Депутат Госдумы: Псковская область – одна из лидеров по реализации программы переселения соотечественников
06 июня 2025

В Пскове ветеран СВО получил от фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением
06 июня 2025

Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
06 июня 2025

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 7 июня
06 июня 2025

Мария Бутина рассказала, чего ждёт от форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Актёр Гоша Куценко поприветствовал участников форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда
06 июня 2025

О переходном возрасте поговорят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...