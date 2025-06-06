Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

10:34, 06 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Это день проявления милосердия, заботы о ближних, стремления к внутреннему очищению», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников пожелал, чтобы праздник принёс благополучие, здоровье и гармонию, а каждый день был полон добра, достатка и любви.

«Желаю вам помощи Всевышнего, мира и согласия!» – заключил глава региона.