Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Это день проявления милосердия, заботы о ближних, стремления к внутреннему очищению», – подчеркнул губернатор.
Михаил Ведерников пожелал, чтобы праздник принёс благополучие, здоровье и гармонию, а каждый день был полон добра, достатка и любви.
«Желаю вам помощи Всевышнего, мира и согласия!» – заключил глава региона.
Депутат Госдумы: Псковская область – одна из лидеров по реализации программы переселения соотечественников
В Пскове ветеран СВО получил от фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением
Мария Бутина рассказала, чего ждёт от форума «Псковская область: место, где хочется жить»
Актёр Гоша Куценко поприветствовал участников форума «Псковская область: место, где хочется жить»