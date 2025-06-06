Участники нападения на псковских десантников получили сроки от 13 до 24 лет

10:43, 06 июня 2025, ПАИ

Участников нападения на псковских десантников в 2000 году приговорили к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет. Виновными в совершении преступления признаны жители Татарстана Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие установило, что 29 февраля 2000 года вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Нападение произошло в горно-лесистой местности на высоте 776.0 в районе села Улус-Керт Чеченской Республики. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.

«Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих», – уточнили в СК.

За участие в банде и вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь военнослужащих Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.