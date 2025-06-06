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О переходном возрасте поговорят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 6 июня, в 14:00. Гостями станут главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и психолог Елена Малыгина.

Речь пойдет о подростковом возрасте. Почему милый мамин малыш превращается в угрюмого буку? Как вместе с ребенком пережить физическую и психологическую трансформацию? Что нужно знать родителям о здоровье детей в этом возрасте?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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О переходном возрасте поговорят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

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