Банк России снизил ключевую ставку впервые за три года

13:39, 06 июня 2025, ПАИ

Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 20 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора. Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики принималось в сентябре 2022 года – тогда ставку опустили с 8 до 7,5 %.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.