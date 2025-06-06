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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку впервые за три года

Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 20 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора. Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики принималось в сентябре 2022 года – тогда ставку опустили с 8 до 7,5 %.

Фото: ПАИ

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.

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