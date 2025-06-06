О колоссальном ущербе от мошенников сообщили в псковском управлении МВД

14:17, 06 июня 2025, ПАИ

Карту, иллюстрирующую подверженность жителей Псковской области мошенническим схемам, составили в региональном УМВД.

За период с января по май 2025 года общее количество потерпевших составило 405 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достиг колоссальной цифры – 178 455 220 рублей, рассказали ПАИ в управлении.

Наиболее распространенные схемы мошенничества:

- перевод средств на «безопасный счет» – 218 случаев;

- взломанные аккаунты в социальных сетях – 16 случаев;

- мошенничество при покупке товаров в Интернете – 76 случаев;

- неправомерный доступ к порталу «Госуслуги» – 6 случаев;

- предложения о дополнительном заработке – 84 случая.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. «Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112).Берегите свои средства и не позволяйте мошенникам манипулировать вами!» - призвали в ведомстве.