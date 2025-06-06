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Общество

Современные дети и родители не умеют общаться – псковский психолог

Современные дети и родители не умеют общаться друг с другом, констатировала психолог Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Малыгина. Фото: ПАИ

По словам специалиста, у современных родителей и, как следствие, у детей проблемы с вербальным общением. «Родители утыкаются в телефон, дети, которые даже ходить пока не умеют, – в планшет. Причем в любой ситуации: от приёма пищи до прогулки», – отметила Елена Малыгина.

Психолог также добавила, что для девочки-подростка особенно важна похвала отца. «Одно дело – мама похвалит, другое – папа. Хвалить вообще очень важно, никогда не надо давить на подростков и ограничивать их свободу», – рекомендовала Елена Малыгина.

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