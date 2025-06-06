Съёмки фильма «Легенды партизанского края» прошли в Дедовичском районе

Съёмки фильма «Легенды партизанского края» прошли в Псковской области

16:48, 06 июня 2025, ПАИ

Съёмки фильма «Легенды партизанского края» режиссёра Андрея Егорова прошли в Дедовичском районе Псковской области. Об этом пишет газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»





Съёмочная группа работала в Музее партизанской славы и поднялась на гору Судому. По словам режиссёра, фильм выйдет в прокат в начале июля текущего года. «Мы хотим рассказать о большом вкладе партизан в ленинградскую победу. Мы работаем с архивами, в том числе и с Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга, который ещё называют «блокадным». В первый раз мы приезжали в Дедовичи ещё зимой. Тогда вместе с руководителем поискового отряда «Бригада-60» Александром Грабчуком побывали на месте, где нашли легендарную партизанскую типографию и печатную машинку «Бостонка», – сказал он.

Особенность фильма заключается в том, что съёмки проводятся с участием потомков партизан-возниц. Именно их деды и прадеды в 1942 году доставляли продовольственный обоз в блокадный Ленинград, подчеркнул член съёмочной группы, главный редактор газеты «Курьеръ» Олег Константинов.